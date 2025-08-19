Paulo é interrompido durante pregação ao povo de Éfeso | Paulo, O Apóstolo

De volta à arena, Paulo prega ao povo de Éfeso, mas é interrompido por Demétrio. "Todos nós sabemos que você só saiu ileso daquela arena porque a fera estava farta", disse o homem. Demétrio ainda afirmou que a cidade é a segunda maior e mais imponente graças a Diana.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.