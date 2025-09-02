Paulo é preso a mando de Jonatas | Paulo, O Apóstolo
Jonatas alega que o Apóstolo ensina a todos serem contra as leis dos judeus
Em Jerusalém, ao chegar no templo, Paulo é preso a mando de Jonatas alegando que o Apóstolo ensina a todos serem contra as leis dos judeus. A palavra do religioso é endossada por Alexandre e Himeneu. "Ensinem esse herege a nunca mais tocar no nome de nosso Deus", sentencia Jonatas.
