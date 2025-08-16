Logo R7.com
Paulo e prisioneiros precisam enfrentar leões famintos | Paulo, O Apóstolo

Eles são a atração principal de um evento perigoso dedicado a Diana

Paulo, O Apóstolo

Paulo e outros prisioneiros são levados ao centro da Arena de Éfeso, que está completamente lotada de espectadores. Eles são a atração principal de um evento perigoso dedicado a Diana. De repente, dois leões surgem e assustam os homens. Da arquibancada, Áquila e Priscila assistem aflitos.

