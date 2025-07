Paulo e Silas são espancados na frente do povo em Filipos | Paulo, O Apóstolo

Caminhando pela cidade, os apóstolos encontram Sophia, uma escrava que ganha dinheiro com adivinhações. Paulo ajuda a moça e faz com que o espírito maligno saia dela. No entanto, os donos da escrava se revoltam e recebem apoio da multidão. Paulo e Silas são espancados na frente de todos e levados à prisão.



