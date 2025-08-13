Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Paulo encarrega Lucas de uma missão importante | Paulo, O Apóstolo

Em seguida, Paulo faz um pedido a ele

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Paulo recomenda que Lucas viaje à sua cidade natal para se dedicar aos escritos. "Esse livro vai ajudar os que vierem depois de nós", justifica ele. O apóstolo também sugere que Lucas leve a palavra de Jesus para sua mãe e às pessoas da sua região. Em seguida, Paulo faz um pedido a ele.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.