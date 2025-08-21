Logo R7.com
Paulo expulsa espírito maligno de um homem | Paulo, O Apóstolo

"Seus filhos não acreditam em Jesus, não obedecem Suas palavras, e ainda quiseram vir aqui e usar o poder Dele em benefício próprio?", repreendeu o Apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Após Ceva e seus filhos tentarem invocar o nome de Jesus em benefício próprio para expulsar um espírito maligno de um homem, Paulo os repreende: "Seus filhos não acreditam em Jesus, não obedecem Suas palavras, e ainda quiseram vir aqui e usar o poder Dele em benefício próprio?". E o Apóstolo prova a verdadeira fé.

