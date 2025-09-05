Paulo fala sobre Jesus a Drusila e Félix | Paulo, O Apóstolo

Félix manda buscar Paulo para que ele conheça Drusila. A esposa do procurador da Judeia fala sobre seus temores e o Apóstolo fala sobre Jesus. "Crer em Jesus é fazer a vontade Dele. É obedecer a Suas palavras e confiar no que Ele diz, independentemente do que acontece ao nosso redor. Sejam as circunstâncias favoráveis ou não", prega Paulo.



