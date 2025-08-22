Paulo faz pergunta crucial a Apolo | Paulo, O Apóstolo
"Você tem o Espírito Santo?", questiona Paulo
Em Éfeso, Apolo se lamenta com Paulo sobre os problemas na igreja em Corinto e coloca em dúvida se realmente tem o chamado. Então, o Apóstolo faz uma pergunta crucial: "Você tem o Espírito Santo?". Paulo, ainda, complementa: "Quando temos, de verdade, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus".
