Paulo faz pergunta crucial a Apolo | Paulo, O Apóstolo

"Você tem o Espírito Santo?", questiona Paulo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Em Éfeso, Apolo se lamenta com Paulo sobre os problemas na igreja em Corinto e coloca em dúvida se realmente tem o chamado. Então, o Apóstolo faz uma pergunta crucial: "Você tem o Espírito Santo?". Paulo, ainda, complementa: "Quando temos, de verdade, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus".

