Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paulo ministra batismo com o Espírito Santo | Paulo, O Apóstolo

"É a natureza divina em nós", explica o apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Em Éfeso, Paulo encontra discípulos e conta a todos sobre o Espírito Santo: "É a natureza divina em nós". Priscila, Áquila e Lídia também participam do encontro. Os discípulos se interessam pelo que o apóstolo diz e pedem para ser batizados. Paulo, prontamente, ministra o batismo sobre todos.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.