Paulo ministra batismo com o Espírito Santo | Paulo, O Apóstolo
"É a natureza divina em nós", explica o apóstolo
Em Éfeso, Paulo encontra discípulos e conta a todos sobre o Espírito Santo: "É a natureza divina em nós". Priscila, Áquila e Lídia também participam do encontro. Os discípulos se interessam pelo que o apóstolo diz e pedem para ser batizados. Paulo, prontamente, ministra o batismo sobre todos.
