Paulo, o Apóstolo chega à tela da RECORD dia 7 de julho com uma história de fé e transformação

Paulo, O Apóstolo, que estreia no dia 7 de julho na RECORD, promete uma história emocionante de fé, transformação e sacrifício. Com 50 episódios, a minissérie conta, de forma inédita, a jornada completa de Saulo de Tarso, um fariseu perseguidor de cristãos que se transformou no grande mensageiro da palavra de Jesus. Não perca, a superprodução vai ao ar a partir das 21h.



