Paulo se depara com o pai morto no quarto | Paulo, O Apóstolo

Na casa dos pais, Paulo come à mesa com Teófilo e Silas. De repente, o grito da sua mãe ecoa pela casa. Ao chegar no quarto, ele se depara com o pai falecido. Com lágrimas nos olhos, o apóstolo se aproxima de Nadiel e abraça a mãe, que chora aos prantos.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.