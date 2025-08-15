Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paulo se oferece para ser preso no lugar de Áquila | Paulo, O Apóstolo

Áquila resiste, mas é convencido pelos argumentos do apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Áquila é capturado e levado a uma prisão. A arena da cidade será palco de uma exibição com animais selvagens. De repente, um guarda avisa que Áquila será libertado. Paulo surge e se oferece para ir preso no lugar do amigo. Áquila resiste, mas é convencido pelos argumentos do apóstolo.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.