Paulo se oferece para ser preso no lugar de Áquila | Paulo, O Apóstolo

Áquila é capturado e levado a uma prisão. A arena da cidade será palco de uma exibição com animais selvagens. De repente, um guarda avisa que Áquila será libertado. Paulo surge e se oferece para ir preso no lugar do amigo. Áquila resiste, mas é convencido pelos argumentos do apóstolo.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.