Paulo sugere a Gabriela se case com Lucas | Paulo, O Apóstolo

Enquanto viajam, Paulo pergunta a Gabriela se Lucas tem cuidado bem dela. O Apóstolo se mostra preocupado com a felicidade da ex-noiva: "Eu quero te ver feliz ao lado de um homem que possa cuidar de você". E ao ser questionado se ele teria um marido para a jovem, Paulo olha para Lucas.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.