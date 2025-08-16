Paulo vence luta contra as feras: ‘Sobrevivi porque clamei ao Seu nome: Jesus’ | Paulo, O Apóstolo
O público começou a se perguntar de quem ele estava falando
Alguns homens são abatidos, mas Paulo vence a batalha contra as feras na Arena de Éfeso. O apóstolo diz ao público que sobreviveu porque clama a Ele, e as pessoas começam a se perguntar de quem ele está falando. "Sobrevivi porque clamei ao Seu nome: Jesus", explica Paulo.
Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.
Últimas