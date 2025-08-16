Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paulo vence luta contra as feras: ‘Sobrevivi porque clamei ao Seu nome: Jesus’ | Paulo, O Apóstolo

O público começou a se perguntar de quem ele estava falando

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Alguns homens são abatidos, mas Paulo vence a batalha contra as feras na Arena de Éfeso. O apóstolo diz ao público que sobreviveu porque clama a Ele, e as pessoas começam a se perguntar de quem ele está falando. "Sobrevivi porque clamei ao Seu nome: Jesus", explica Paulo.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.