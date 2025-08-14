Logo R7.com
Priscila conta a Paulo sobre Apolo | Paulo, O Apóstolo

Áquila pontua que Apolo só conhece o batismo de João

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Entusiasmada, Priscila conta a Paulo sobre Apolo, que tem trabalhado na igreja em Corinto. Ela destaca sua eloquência e diz que o jeito dele lembra o de Paulo. Áquila pontua que Apolo só conhece o batismo de João. O casal não sabe dizer se o homem já recebeu o Espírito Santo.

