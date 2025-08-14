Priscila conta a Paulo sobre Apolo | Paulo, O Apóstolo
Áquila pontua que Apolo só conhece o batismo de João
Entusiasmada, Priscila conta a Paulo sobre Apolo, que tem trabalhado na igreja em Corinto. Ela destaca sua eloquência e diz que o jeito dele lembra o de Paulo. Áquila pontua que Apolo só conhece o batismo de João. O casal não sabe dizer se o homem já recebeu o Espírito Santo.
Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.
Últimas