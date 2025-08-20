Logo R7.com
Priscila e Lídia se desentendem na frente de Paulo | Paulo, O Apóstolo

Para a esposa de Áquila, Lídia age como se ela fosse a dona da residência

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Incomodada com a postura de Lídia em sua casa, Priscila tira satisfação com a companheira de Tito. Para a esposa de Áquila, Lídia age como se ela fosse a dona da residência. E elas começam discutir na frente de Paulo. O Apóstolo, então, faz um alerta: "sejam servos uns dos outros, por amor".

