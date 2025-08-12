Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Prócoro briga com Paulo por ciúmes de Gabriela | Paulo, O Apóstolo

Ele questiona se o apóstolo continuará viajando com a ex-noiva

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Paulo e seu grupo desembarcam na casa de Lídia, em Antioquia. O apóstolo pergunta sobre o que está acontecendo na igreja da região. Prócoro começa a explicar, mas percebe o olhar de Gabriela e se descontrola. Enciumado, ele questiona se Paulo continuará levando sua ex-noiva.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.