Prócoro briga com Paulo por ciúmes de Gabriela | Paulo, O Apóstolo
Ele questiona se o apóstolo continuará viajando com a ex-noiva
Paulo e seu grupo desembarcam na casa de Lídia, em Antioquia. O apóstolo pergunta sobre o que está acontecendo na igreja da região. Prócoro começa a explicar, mas percebe o olhar de Gabriela e se descontrola. Enciumado, ele questiona se Paulo continuará levando sua ex-noiva.
