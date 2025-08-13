Logo R7.com
Suzana questiona Tiago a respeito do trabalho com a Igreja em Jerusalém | Paulo, O Apóstolo

"Você está me chamando de fraco?", questiona o apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Suzana descobre do acordo do marido com o sumo sacerdote. Resoluta, ela confronta Tiago e diz que a igreja em Jerusalém permanece a mesma, enquanto Paulo espalha a mensagem de Cristo para todos. "Você está me chamando de fraco?", questiona o apóstolo. Ela cobra uma postura diferente do marido, mas ele não aceita.

