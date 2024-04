Iran Malfitano revela bastidores de Pecado Mortal: "Novela deliciosa" 

Pecado Mortal |Do R7

Alto contraste

A+

A-

De volta à tela da RECORD em edição especial, Pecado Mortal traz Iran Malfitano como Pedro, um galã extrovertido primo e cúmplice de Paulo (Cláudio Heinrich). Em publicação feita no seu perfil oficial do Instagram, o ator compartilhou uma série de registros da época das gravações da novela, em 2013.

Nas imagens, é possível ver Iran ao lado de Cláudio Heinrich e outros colegas, como Daniel Del Sarto, Marcos Pitombo e Denise Del Vecchio.

"Novela deliciosa que está reprisando na RECORD, do querido Carlos Lombardi, com um elenco maravilhoso que deixou saudade”, escreveu.

Nos comentários, a namorada do ator, a também atriz Babi Borges brincou com o visual de época do amado: “Fiquei interessada nesse bigodón”.

Publicidade

Confira o post do ator:

Pecado Mortal vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45, na tela da RECORD.

Veja o antes e depois do elenco da novela:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Há dez anos Pecado Mortal estreava na RECORD. A superprodução está de volta a partir do dia 2 de janeiro, às 22h45, em uma edição especial. Na trama, o público acompanha a história de Carlão (Fernando Pavão), que tem a vida virada de cabeça por baixo após ser acusado por um crime que não cometeu. Segredos virão à tona em uma novela repleta de ação e reviravoltas. Com um elenco incrível, veja como estão os atores e atrizes dez anos após a exibição original.