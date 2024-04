Simone Spoladore se emociona ao rever Patrícia em Pecado Mortal: "Sinto saudades"

Pecado Mortal |Bianca Godoi, do site oficial

Simone Spoladore revela ter se emocionado ao rever Patrícia em Pecado Mortal após mais de dez anos da primeira exibição na RECORD. Em entrevista ao site oficial, a atriz relembrou os bastidores da novela, a relação com o elenco e os trabalhos na emissora.

"Assistir à reprise é uma grande emoção. Tenho tantas memórias carinhosas daquele tempo. Foram momentos de muito trabalho e alegria. Gostava demais de fazer a Patrícia e tenho um carinho enorme por meus companheiros de elenco até hoje, o Fernando Pavão (Carlão), o Vitor Hugo (policial Picasso), a Paloma Duarte (Dorotéia), a Denise Del Vecchio (Dra. Das Dores), o Guilherme Winter (Veludo) e outros. Agora que o tempo passou, tenho a consciência do quanto foi bom fazer essa novela. Sinto uma saudade quase doída revendo os capítulos".

Além de Pecado Mortal, Simone também esteve no elenco de outras produções da casa. "Fiquei cinco anos na RECORD e fiz quatro novelas: Bela, a Feia (2009), Vidas em Jogo (2011), Balacobaco (2012) e Pecado Mortal (2013). Na primeira, eu era a antagonista da Bela, a Verônica. E, na última, fiz a mocinha, a Patrícia. Então, foi um ciclo bem bonito", disse.

Na trama, Patrícia é uma promotora determinada, esposa de Carlão (Fernando Pavão) e mãe de dois filhos. "Ela é bem corajosa e segura de si mesma, mas, ao mesmo tempo, também é uma mulher doce e sensível".

Segundo Simone, a personagem foi um marco para a carreira dela na televisão. "Era uma grande responsabilidade fazer uma novela dirigida por Alexandre Avancini e com texto de Carlos Lombardi. Teve drama, comédia, ação e foi um exercício muito bom para mim naquela época. Claro que, me vendo agora, tem coisas que eu faria diferente. Nós amadurecemos, mudamos, mas é um trabalho da juventude e sinto orgulho do que foi feito lá atrás. Tenho um carinho muito grande pela Patrícia e por toda essa experiência. Foi muito bom trabalhar na RECORD e espero voltar algum dia".

Pecado Mortal vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 22h45, na tela da RECORD.

