PlayPlus lança a série "Artesãos de Minas - Tradição e Arte" A produção, em cinco episódios, mostra os trabalhos manuais de várias regiões do estado, com influências indígenas, africanas e europeias

O PlayPlus, serviço de streaming da RECORD, acaba de disponibilizar para seus assinantes mais uma série especial com as riquezas de Minas Gerais.

Dessa vez, o destaque é o artesanato mineiro e suas mais variadas influências: indígenas, africanas e europeias. Em Artesãos de Minas - Tradição e Arte, produção em cinco episódios da RECORD Minas, são mostrados vários exemplos de trabalhos manuais em decoração, panelas, móveis, esculturas, rendas e bordados, das mais diversas regiões do estado.

O primeiro episódio mostra um pouco do trabalho das rendeiras de Sabará, que adaptaram as rendas turcas ao estilo brasileiro. Além disso, o destaque fica por conta dos tradicionais bordados de Lobo Leite, distrito de Congonhas, e do Memorial do Bordado, em Belo Horizonte, que reúne cerca de 10 mil peças que contam a história dessa arte no Brasil.

Na sequência, o segundo episódio retrata as peças feitas em bambu, tradição da cidade de Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais. A delicada matéria-prima, ecologicamente sustentável, é transformada em peças de decorações e móveis pelos minuciosos artesãos do local.

A terceira parte da série exibe como são feitas as esculturas em madeira da família Julião, em Prados, no Campo das Vertentes. Os objetos confeccionados por lá ganharam fama internacional. Também nesse episódio são mostradas as peças em madeira, feitas manualmente, no vilarejo de Bichinho, distrito de Tiradentes. O local vive do artesanato e atrai milhares de turistas todos os anos.

O trabalho em pedra sabão, tão popular em Ouro Preto, é o tema do quarto episódio da série de reportagens disponibilizadas no PlayPlus. As peças feitas no distrito de Santa Rita de Ouro Preto ganham destaque por meio da história de vida de seus artesãos. São itens como panelas, esculturas, utensílios, fontes e objetos de decoração que encantam os olhos dos visitantes da cidade.

Para encerrar a série "Artesãos de Minas - Tradição e Arte", o quinto episódio mostra o delicado trabalho em cerâmica do Vale do Jequitinhonha. O tradicional artesanato da região passa de mãe para filha e há mais de um século é a principal fonte de renda para as mulheres do semiárido mineiro.

A série "Artesãos de Minas - Tradição e Arte" já está disponível para todos os assinantes do PlayPlus.

