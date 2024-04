PlayPlus lança Cidade Alerta Minas — Grandes Casos com reportagens sobre crimes que chocaram o Brasil Os dois primeiros episódios trazem o caso do goleiro Bruno e do maníaco de Contagem

O Cidade Alerta Minas – Grandes Casos reúne detalhes dos bastidores das investigações de crimes bárbaros que abalaram Minas Gerais, e repercutiram em todo o Brasil. Casos que mobilizaram a imprensa e a opinião pública são abordados na série de reportagens que está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Apresentado por Hélverte Moreira, os dois primeiros episódios já estão disponíveis para os assinantes da plataforma.

O caso do goleiro Bruno abre a série. Em 2010, o atleta, no auge de sua carreira no Flamengo e cotado para a Seleção Brasileira, foi acusado de ser o mandante do assassinato de Eliza Samúdio, com quem teve um relacionamento e um filho. Com a ajuda de amigos e familiares, ele decidiu se livrar da mulher, mas o crime não saiu conforme o planejado.

A produção do Cidade Alerta Minas desvenda detalhes de como foi executada a morte de Eliza e mostra os bastidores da investigação. Além disso, a mãe da vítima, Sônia Samúdio, revela como é a vida do neto, Bruninho, hoje com 13 anos.

O adolescente segue carreira no futebol e é destaque como goleiro no time de base do Athletico Paranaense. Segundo Sônia, o jovem sabe de sua história e, apesar de tudo, consegue lidar bem com a situação. “Bruninho foi uma vítima direta. Tudo isso fez com que ele amadurecesse mais do que os outros meninos”, diz a avó do menino.

O segundo episódio de Cidade Alerta Minas – Grandes Casos é sobre o maníaco de Contagem, um assassino em série que aterrorizou a grande Belo Horizonte em 2009.

Jovem, bonito, sedutor, bom marido e pai, sujeito acima de qualquer suspeita, Marcos Antunes Trigueiro violentou e matou cinco mulheres com idades diferentes e perfis semelhantes. A reportagem ouve vários especialistas e profissionais que participaram das investigações, como a criminóloga, escritora e roteirista Ilana Casoy, que analisou o perfil psicológico de Trigueiro. A produção traz ainda trechos do depoimento do maníaco em que ele fala sobre a infância e os maus tratos sofridos por parte do pai.

Cidade Alerta Minas – Grandes Casos já está disponível no PlayPlus.

