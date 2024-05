Novidades no PlayPlus |Do R7

PlayPlus vai transmitir as fases finais do Campeonato Paulista Feminino de basquete As partidas serão exbidas a partir desta segunda (11) e serão válidas pelas semifinais, disputa pelo terceiro lugar e final da Divisão Especial do torneio estadual

O Super Four do Campeonato está formado O Super Four do Campeonato está formado

A Divisão Especial do Campeonato Paulista Feminino de basquete está nas fases finais. A partir desta segunda-feira (11), o PlayPlus transmitirá, ao vivo, os jogos das semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a grande final do torneio estadual. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Municipal Prudente de Moraes, em Itu.

Em busca da classificação para a final, as meninas do Santo André enfrentarão a equipe do Unimed Campinas, hoje (11), às 18h, pela primeira semifinal. Mais tarde, às 20h30, Ituano e SESI Araraquara farão o duelo da outra semifinal.

Os times que vencerem essa etapa do Campeonato disputarão a grande final na próxima quarta-feira (13), às 20h30. Na mesma data, às 18h, os derrotados nas semifinais vão encarar um duelo em busca do terceiro lugar.

Assine já o serviço de streaming da RECORD para ficar por dentro de todos os conteúdos exclusivos da plataforma. O PlayPlus está disponível para smartphones nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site.