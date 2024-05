PlayPlus vai transmitir o Carnatal 2023; evento começa nesta sexta (8)

Novidades no PlayPlus |Do R7

O PlayPlus streaming da RECORD, transmite ao vivo, uma das micaretas mais conhecidas do Brasil: o Carnatal. A cantora e apresentadora Priscilla Freire, o ex-participante de A Grande Conquista e do Paiol de A Fazenda, Erick Ricarte, e o ex-Pimenta Nativa, Serginho, farão a transmissão da festa, diretamente da Arena das Dunas, em Natal (RN).

O evento começa nesta sexta-feira (8) e será exibido pelo PlayPlus até o próximo domingo (10), sempre das 19h às 2h. A transmissão do evento acontece em parceria com a TV Tropical, afiliada da RECORD no Rio Grande do Norte.

Dentre as atrações confirmadas no Carnatal deste ano, estão os cantores: Bell Marques, Anitta, Felipe Amorim, Durval Lelys, Thiaguinho, Claudia Leitte, Léo Santana, Xand Avião, Ivete Sangalo, Grafith, Jorge e Mateus, e Zé Vaqueiro. Serão mais de 36 horas de cobertura desse carnaval fora de época no streaming da RECORD.

Assim como nas edições de sucesso dos anos anteriores, o Carnatal 2023 será dividido em duas etapas, sendo a primeira com apresentações fora da Arena das Dunas, enquanto os blocos e a festa seguem dentro do estádio, no Camarote Beats.

O PlayPlus está disponível para smartphones nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site.