PlayPlus estreia Herança do Mal – A trama da maior chacina do Distrito Federal Produzida pelo Cidade Alerta DF, série especial relembra o crime que aconteceu há um ano, e ainda traz revelações importantes sobre o caso

Em janeiro de 2023, o Brasil começou o ano impactado com uma chacina brutal ocorrida no Distrito Federal. Na ocasião, dez pessoas de duas famílias, inclusive três crianças, foram cruelmente assassinadas. O crime ficou conhecido como Caso Elizamar, em alusão à cabeleireira que estava entre as vítimas, juntamente com o marido e os filhos.

Um ano após a tragédia, a equipe do Cidade Alerta DF fez uma série de reportagens sobre o fato. Herança do Mal – A trama da maior chacina do Distrito Federal, acaba de ser disponibilizada para os assinantes do PlayPlus, o streaming da RECORD.

Em cinco episódios, os repórteres Ana Bianchini e Tatuzinho (o repórter do povo), relembram os acontecimentos do fatídico crime. Algumas pessoas envolvidas na investigação também são ouvidas, como o delegado responsável pelo caso, Ricardo Viana. Ele revela, com detalhes inéditos, como os criminosos arquitetaram a morte das 10 pessoas, na chacina motivada pela ganância.

“Foi o pior dos crimes, dez pessoas da mesma família?... Foi demais, eles ultrapassaram todos os limites, nunca vi uma situação daquelas, e oro pelos que se foram”, desabafa o delegado em um dos episódios da série.

Os assassinatos foram motivados pela venda de uma chácara no Itapoã (região administrativa do Distrito Federal), avaliada pelos criminosos em R$ 2 milhões. A ideia dos bandidos era não deixar nenhum familiar vivo para ficar com o imóvel e, assim, conseguirem vender a propriedade.

A polícia prendeu cinco homens por envolvimento no crime. Todos seguem detidos e aguardam pelo julgamento.

Na série Herança do Mal, os repórteres mostram, ainda, como está hoje o local que foi usado como cativeiro para algumas das vítimas da chacina.

Os filhos mais velhos de Elizamar também dão seus depoimentos e falam da revolta com tudo o que aconteceu. “Desde que eles se foram, é um vazio muito grande, não vou mentir... Um ano e ainda não deram a sentença... Como se fosse só mais um caso. Não é! Foram 10 pessoas, três crianças... Espero que eles resolvam o quanto antes, deem logo a sentença para que a gente consiga respirar e dormir em paz”, diz Eduarda da Silva, filha da cabeleireira.

