Podcast Arquivo Vivo : Delegado Luís Hellmeister detalha o crime de Constantino Cheretis, que matou os pais a facadas | Ep. 119

Renato Lombardi e Percival de Souza recebem o delegado Luís Hellmeister para falar do caso do comerciante Constantino Cheretis, que matou o pai com 17 facadas e a mãe com outras quatro. O crime aconteceu há exatos 31 anos, em 6 de fevereiro de 1993, no Brás. Constantino era o único filho dos comerciantes gregos Emmanuel Constantin Cheretis e Metaxia Emmanuel Cheretis.