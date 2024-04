Pôr do Sol unido! Sheherazade, Lucas Souza e Jaque celebram a amizade com café da manhã Encontro de ex-peões de A Fazenda rendeu muitos comentários e a especulação sobre um novo projeto

Jaque, Sheherazade e Lucas se encontram para café da manhã divertido Jaque, Sheherazade e Lucas se encontram para café da manhã divertido (Reprodução/Instagram)

Do grupo Pôr do Sol de A Fazenda 15 para a vida! Os fãs do reality rural foram à loucura após encontro entre a campeã da temporada JaquellineGrohalski, Lucas Souza e Rachel Sheherazade para um café da manhã no último fim de semana.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lucas, Jaque e Rachel mostraram que a parceria do trio continua firme e forte fora da sede. "Você achou que não iríamos te perturbar?", brincou Lucas.

No melhor clima de "amigos para sempre", Sheherazade respondeu: "Vão ter que me aturar agora"!

No encontro, o casal deixou escapar que há um novo projeto. "Eu estou adorando e cheia de ideias para colocar nesse projeto. Acho que vai mexer com a internet toda", comentou Sheherazade em vídeo gravado por Lucas.

Ela ainda acrescentou: "Quem sabe não estarei nele também?", finalizou a jornalista.

