Record TV lança a terceira edição do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma Premiação vai reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos multiplataforma de 2023

A Record TV lança a terceira edição do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma, uma premiação para reconhecer os conteúdos que levam a Record TV para todas as plataformas de comunicação.

A terceira edição do prêmio traz uma novidade além das categorias já existentes, foi criada a categoria PlayPlus, em que poderão ser inscritos produções feitas exclusivamente para a plataforma de streaming da emissora.

As inscrições poderão ser feitas clicando aqui até o dia 15/03/2024, às 23h59.

A comissão julgadora será formada pelos diretores de jornalismo da Record TV e vai avaliar os seguintes critérios: ineditismo e originalidade, relevância da informação, criatividade no encaminhamento, qualidade técnica na realização, alcance da notícia (audiência na TV e métricas digitais) e criação e publicação de conteúdo exclusivo e inédito em múltiplas plataformas.

A Record TV lançou a primeira edição do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismos Multiplataforma em 2021 com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos nossos profissionais. O prêmio leva o nome do jornalista Domingos Fraga, que faleceu em 2021.

Conheça os vencedores de 2022

Grande prêmio de 2022

