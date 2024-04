Viagem ao Continente Gelado leva o Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma 2023

Alto contraste

Viagem ao Continente Gelado é o conjunto de produções vencedor do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma 2023. A bordo de um navio por 14 dias, a equipe da série viajou à Antártida para conhecer as belezas e os mistérios de um dos últimos lugares intocados do planeta. A produção é um pacote multiplataforma com muita diversidade. Conta com: série de reportagens para o Fala Brasil, Podcast, Podcast 360 graus, R7 Estúdio, Série para Reels (Instagram), reportagem para o Domingo Espetacular e série original PlayPlus (Mundo Fora do Meu).

Confira também os vencedores de todas as categorias e as menções honrosas.

Grande Prêmio

Viagem ao Continente Gelado

Documentário/Série

O Resgate

Podcast

Arquivo Vivo

PlayPlus

Se Essa Rua Fosse Minha

Reportagem diária

Balanço Geral Denúncia Creche

Reportagem especial

Brasil na Rota do Tráfico Internacional de Lixo

Praça

Violência no Futebol - Mãe Luta por Justiça após Morte do Filho - Goiás

Imagem e arte gráfica

Fernando Sabino 100 anos

Menção honrosa

Record Minas - Produção Multiplataforma

Câmera Record: Missão Israel

Lucélia

Cidade Alerta em Série - Caso Lara

Clínica Maus Tratos - Jornal da Record

As Sobreviventes - Amor no Holocausto

Violência Futebol Clube

Tragédia T9 - Goiás

Podcringe