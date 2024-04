Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) visita RECORD Paulo Wanderley esteve em visita de cortesia com Marcus Vieira e o diretor da Record Entretenimento nesta sexta (8)

Paulo Calil, Paulo Wanderley, Marcus Vinicius Vieira e Maurício Carlos Paulo Calil, Paulo Wanderley, Marcus Vinicius Vieira e Maurício Carlos (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira (8), o CEO da RECORD, Marcus Vinícius Vieira, recebeu o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira, na sede da emissora paulista.

Para tratarem de assuntos relevantes, também participaram do encontro Paulo Calil, diretor da Record Entretenimento, e Maurício Carlos, do Comitê Organizador do Panamerican Esports Games Rio 2024.

