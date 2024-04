RECORD transmite São Paulo e Água Santa nesta quarta (7) Público também acompanha o reencontro do técnico Thiago Carpini com seu antigo time no R7.com e no PlayPlus

São Paulo e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 na tela da RECORD

São Paulo e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Estádio do Morumbi, e a RECORD transmitirá, ao vivo e, com exclusividade na TV aberta, a partir das 21h30. A partida marca o reencontro de Thiago Carpini, atual comandante tricolor, com o Água Santa, clube que ele dirigiu no Paulistão do ano passado e chegou à final do torneio.

Nas plataformas digitais, incluindo o PlayPlus, o Pré-Jogão começa às 21h. Quando a bola rolar, Silvio Luiz, Bola e Carioca comandam a transmissão com muito humor. Assim que o árbitro apitar o fim do jogo, entra em campo o time do Pós-Jogão, com análises sobre a partida.

No Paulistão 2024, atualmente, São Paulo e Água Santa estão, em seus grupos, em posições que classificam as equipes à próxima fase do torneio. Mas, no Campeonato Paulista de 2023, na primeira fase, os times estavam no mesmo grupo. Se classificaram à fase de mata-mata e se enfrentaram nas quartas de final. A partida foi realizada no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e terminou sem gols. Nos pênaltis, o time de Diadema, então treinado por Thiago Carpini, venceu o tricolor paulista e avançou às semifinais.

São Paulo

Líder do Grupo D, o São Paulo atravessa uma de suas melhores fases dos últimos anos: foi campeão da Copa do Brasil, venceu o Corinthians pela primeira vez na casa do rival — quebrando o tabu de 10 anos —, e levantou a taça da Supercopa Rei no último domingo (4), vencendo o Palmeiras nos pênaltis.

Mesmo treinando intensivamente para se recuperar de uma lesão muscular, Lucas Moura é desfalque na equipe de Thiago Carpini para o duelo diante do Netuno.

Água Santa

A equipe de Diadema ocupa a vice-liderança do Grupo B, ao lado de Palmeiras — líder do grupo — e os times de Campinas (Ponte Preta e Guarani). Em cinco jogos disputados, a equipe comandada por Bruno Pivetti venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas, e tem saldo de três gols marcados.

De virada, o Água Santa venceu, na última rodada, o Mirassol pelo placar de 2 a 1. Diante do São Paulo, o volante Igor estará à disposição da comissão técnica. O atleta cumpriu suspensão, no último jogo, após ser expulso na partida contra o Santos, quando o Netuno saiu derrotado de campo.

Fique ligado no Paulistão 2024 na RECORD, a partir das 21h30, nesta quarta-feira (7) você acompanha São Paulo e Água Santa.