Brincadeira empolga fãs da série Quando Chama o Coração nas redes sociais Dinâmica de "Quem você seria?" promovida no Instagram oficial do PlayPlus deu o que falar; confira e participe!

As queridinhas do público marcam pela personalidade única de cada uma As queridinhas do público marcam pela personalidade única de cada uma (Reprodução/Instagram)

Com as novas emoções da temporada inédita no Brasil de Quando Chama o Coração, o PlayPlus fez mais uma postagem interativa e agitou a web!

O serviço de streaming da RECORD quis saber dos internautas qual personagem eles seriam. Em um carrossel de fotos das damas de Hope Valley, cada uma recebeu um emoji, e os telespectadores precisam escolher aquela que mais se identificam.

Por ser muito amorosa, Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) representa um coração vermelho; de personalidade marcante, Rosemary Coulter (Pascale Hutton) recebeu um sorriso; já Faith Carter (Andrea Brooks), excelente profissional de saúde, conta com um estetoscópio; e assim por diante.

Os fãs da série foram à loucura, e fizeram uma chuva de comentários para escolher suas favoritas. Muitos deixaram apenas os respectivos emojis, e outros justificaram!

A doce Elizabeth e a extravagante Rosemary estavam na frente na disputa. "Também sou professora", explicou uma internauta sobre sua decisão na primeira personagem. Já outra, sobre a segunda, disparou: "Fala o que pensa, mas sempre na intenção de ajudar".

Teve, ainda, quem ficou indecisa e não conseguiu escolher uma só: "Queria ter um pouquinho de cada uma".

Confira a postagem e comente quem mais se parece com você:

Acompanhe todas as emoções do interior canadense nos novos episódios de Quando Chama o Coração, às 21h45, na tela da RECORD.

