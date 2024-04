Protagonista de Quando Chama o Coração faz homenagem a galã da série A atriz também relembrou risadas compartilhadas com Kevin McGarrey (Nathan) no set; confira!

Será que a professora e o policial vão se juntar um dia? Será que a professora e o policial vão se juntar um dia? (Reprodução/Instagram)

Clima de comemoração em Hope Valley! A amizade do elenco de Quando Chama o Coração vai além dos sets de gravação e deixou saudades dos fãs brasileiros que acompanhavam a série pela tela da RECORD.

Em postagem recente nas redes sociais, a atriz Erin Krakow, que interpreta a protagonista Elizabeth Thatcher, fez uma homenagem ao companheiro de série Kevin McGarrey (Nathan Grant), que fez aniversário.

Além do tradicional desejo de "Feliz aniversário", Erin relembrou as risadas que compartilham em diversos lugares, inclusive ao lado do dispositivo de água do set. "Sou a mais sortuda", admitiu.

O comentário mais bombado foi o do próprio aniversariante, que falou sobre o momento de alegria da dupla. "O galão de água estava cheio quando começamos a conversar", revelou Kevin.

Além de mandarem felicitações ao ator, os internautas deixaram muitas mensagens positivas sobre os dois. "Dupla dinâmica", disparou uma fã. "Amo ver vocês juntos", assumiu outra. Ainda teve quem manifestou um desejo de muitos: "Queria morar em Hope Valley".

Confira a postagem e comente o que mais gosta no casal da novela:

Acesse o site oficial de Quando Chama o Coração e relembre conteúdos da série exibida pela RECORD.

Veja provas de que a amizade do elenco ultrapassa as telas:

O elenco de Quando Chama o Coração conquista o público dentro e fora da série, e prova que a amizade ultrapassa as telas! Confira momentos que fizeram a alegria dos internautas