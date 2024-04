Quilos Mortais conta a história das irmãs gêmeas que pesam juntas quase 600 quilos nesta sexta (26) As duas decidem passar pela cirurgia bariátrica e resolver a relação complicada que possuem com a mãe alcoólatra

Irmãs gêmeas Kandi e Brandi enfrentam, além do peso, uma relação conturbada com a mãe alcoólatra (Divulgação/RECORD)

Quilos Mortais desta sexta-feira (26) mostra uma dupla trajetória de superação: a história das gêmeas Brandi e Kandi. Negligenciadas pelos pais desde a infância, fizeram da comida uma zona de conforto para a falta de carinho em casa. Aos 29 anos, as duas chegaram a pesar juntas quase 600 quilos. Ambas vivem na mesma casa e dependem uma da outra para tudo. O excesso de peso e o vício em comida acabaram com qualquer sonho de vida. Para tentar recuperar o tempo perdido, elas decidiram passar pela cirurgia bariátrica. Mas, para isso, terão que superar o medo e deixar para trás, por enquanto, as mágoas do passado.

As duas fizeram a cirurgia, mas algo inesperado aconteceu. Kandi teve uma complicação e foi parar na UTI. Qual será a reação da mãe ao saber de todo o trauma que causou às filhas?

Juntas, as irmãs emagreceram mais de 160 quilos e continuam se esforçando. O processo não é fácil nem rápido. Mas uma coisa ainda precisa ser resolvida: a relação com a mãe alcoólatra. Chegou a hora de ficar frente a frente com os traumas do passado. O desfecho dessa história de coragem, resiliência e superação promete momentos emocionantes.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, logo após A Grande Conquista 2, a partir das 23h15, na tela da RECORD, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.