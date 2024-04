Quilos Mortais |Do R7

Quilos Mortais conta a história de Cynthia, que cria seus filhos com dificuldades e várias limitações Programa vai ao ar nesta sexta-feira (29), a partir das 22h45, e mostra que, aos 42 anos, a professora pode ter sua carreira profissional ameaçada devido ao excesso de peso

Alto contraste

A+

A-

Cynthia depende da sua filha de 11 anos para fazer quase tudo Cynthia depende da sua filha de 11 anos para fazer quase tudo (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira (29), a partir das 22h45, o público vai conhecer em Quilos Mortais a história de Cynthia, mãe de cinco filhos que chegou ao seu limite ao pesar 277 quilos.

O excesso de peso sempre foi ignorado pela sua família e, com 42 anos de vida, o descaso e a falta de cuidados levaram à obesidade. Rejeitada pelos amigos e muito solitária, Cynthia ficou bem desanimada.

Ela depende da filha de 11 anos para quase tudo, situação que a constrange ainda mais. Outra preocupação de Cynthia é o seu emprego como professora. Sua proatividade caiu muito com o aumento do peso e ela se sente ameaçada em perder sua fonte de renda.

Para resolver essa situação e ter, finalmente, uma vida normal, Cynthia pretende recorrer à cirurgia bariátrica e contar com a ajuda do Dr. Now. Mas, para que isso dê certo, ela terá que mudar velhos hábitos para sempre.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, às 22h45, na tela da RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.