Quilos Mortais ​conta a história de Sarah, que com 25 anos pesa mais de 290 quilos Nesta sexta-feira (12), programa exibe a luta da jovem contra a balança que vem desde a infância e agora precisa mudar radicalmente seu estilo de vida

Quilos Mortais conta a história de Sarah, que luta contra a obesidade desde a infância (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira (12), a partir das 22h45, Quilos Mortais conta a trajetória de vida de Sarah, que luta contra a obesidade desde a infância. Agora, aos 25 anos, chegou ao seu peso extremo, com mais de 290 quilos.

Maus hábitos e uma vida com muitas frustações fizeram com que Sarah, hoje, dependa da ajuda da mãe para tudo. Cansada de não ter uma vida normal, ela decidiu botar um basta nesse sofrimento. Mas para isso precisa mudar radicalmente sua rotina para conseguir emagrecer.

Após ser aceita no programa de emagrecimento do Dr. Now, ela fica muito perto de conseguir fazer a cirurgia, mas precisa se manter na linha. Depois de cometer alguns deslizes em sua alimentação, Sarah decide que não irá mais colocar tudo a perder e está disposta a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para realizar a cirurgia bariátrica.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 22h45 na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.