Quilos Mortais ​conta a história de uma mãe de seis filhos que luta desde a infância contra a obesidade 

Mulher foi vítima de abusos quando criança e fez da comida sua melhor amiga

Nesta sexta-feira, (15), a partir das 22h45, a série de sucesso Quilos Mortais conta a história de Renee, que luta contra a obesidade desde a infância e agora, aos 53 anos, chegou no limite, pesando quase 300 quilos.

Vítima de abusos quando criança e sem sentir o amor da própria mãe, ela fez da comida sua melhor amiga. Hoje com seis filhos, Renee depende deles para tudo. O sobrepeso faz com que ela se sinta inútil por não ter uma vida normal e também não poder arcar com as despesas do seu lar como antigamente.

Ela não aguenta mais ver a vida passar por uma fresta da janela do quarto, e decidiu fazer o que for preciso para mudar essa situação. Para isso, em primeiro lugar, vai mudar radicalmente seu jeito de viver. Entrar no programa de emagrecimento do Dr. Now para realizar a cirurgia bariátrica é a última esperança para ter a vida que sempre sonhou. Será que ela vai conseguir?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 22h45, na tela da RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.