Quilos Mortais conta a história dos irmãos Assanti, que pesam juntos quase 600 quilos

Quilos Mortais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Quilos Mortais conta a história dos irmãos, que juntos, pesam quase 600 quilos (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta (21), Quilos Mortais vai contar a história dos irmãos Assanti, que juntos pesam quase 600 kg. O abandono materno na infância causou diversos traumas nos irmãos, desde o sobrepeso a distúrbios psicológicos. Tristeza, desprezo pela vida e muita raiva são alguns dos sentimentos que vieram à tona depois desse período de sofrimento.

A última esperança de ambos é fazer a cirurgia bariátrica, mas, para isso acontecer, os irmãos terão que entender que sofrem risco de vida e somente uma mudança radical na alimentação poderá salvá-los.

Steven, o irmão mais velho, tem uma situação ainda mais preocupante. Com quase 300 kg, ele fica irritado e agressivo para se alimentar de fast food e abusa dos analgésicos para aliviar suas dores. Já Justin, o mais novo, recusou o tratamento e não quer ficar perto do irmão, com quem tem conflitos desde a infância.

O comportamento de Steven afeta a todos e deixa os nervos à flor da pele. Com grosserias e malcriações, muitas vezes ele tem o comportamento considerado infantil. Ao fazer jogos psicológicos, Steven sai por diversas vezes da dieta e acaba caindo na tentação de comer pizzas. Como será que essa história vai terminar?

Publicidade

O desfecho da trajetória dos irmãos Assanti será exibido no episódio da próxima sexta-feira (28).

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, às 22h45, na tela da RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.