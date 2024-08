Quilos Mortais conta a história dramática de Lisa, que tem medo de dormir e não acordar no dia seguinte Nesta sexta (23), o público vai acompanhar a história da mulher que ultrapassou os 300 kg e não consegue sair da cama Quilos Mortais|Do R7 23/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h59 ) ‌



Lisa ultrapassou os 300 quilos por traumas de um passado de perda e culpa Divulgação/RECORD

Em Quilos Mortais desta sexta-feira (23), a partir das 22h45, o público vai acompanhar a história emocionante de Lisa. O descontrole com a comida surgiu após um passado de perdas e culpa. Tanto os momentos bons como os ruins serviam de pretexto para abusar na alimentação. Como resultado, ela ficou sem conseguir sair da cama após ultrapassar os 300 quilos.

Lisa tem medo de dormir e não acordar no dia seguinte e sabe que precisa de ajuda. Mas, para passar pela cirurgia bariátrica, ela terá que encarar mudanças drásticas em seus hábitos. Depois de falhar no processo de emagrecimento, mentir sobre sua mudança alimentar e não seguir as instruções corretas, ela foi internada com dores nas pernas e chegou a discutir com o Dr. Now. Será que ela vai jogar fora a única chance de fazer a cirurgia e mudar definitivamente de vida?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sexta-feira, na tela da RECORD, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.