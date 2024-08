Quilos Mortais conta a história dramática de Liz, que encontrou na comida um caminho para disfarçar as emoções Programa desta sexta (9) mostra como a mulher de 35 anos chegou aos 300 kg e os desafios de viver presa em uma cama Quilos Mortais|Do R7 09/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h21 ) ‌



Com apenas 35 anos, Liz atingiu mais de 300 quilos Divulgação/RECORD

No episódio de Quilos Mortais que vai ao ar nesta sexta-feira (9), o público vai se emocionar com a história de Liz. Vítima de abuso, ela recorreu à comida para disfarçar as emoções e conviver com o trauma. Depois de tanto sofrimento, as consequências chegaram cedo e, com apenas 35 anos, ela ultrapassou os 300 quilos. Por causa disso, está presa na cama há muto tempo e já não sabe mais como é estar de pé para ver o mundo fora de casa.

A vida de Liz está por um fio e apenas a cirurgia bariátrica pode salvá-la. Mas, para ser aprovada para passar pelo procedimento, ela precisa entender, de uma vez por todas, que seus hábitos alimentares não são saudáveis. Para isto, terá que provar para si mesma que precisa mudar de vida de verdade.

Após consulta com Dr. Now, ela finalmente realizou a cirurgia e se sente pronta para uma nova pesagem. A única exigência é andar até a balança com as próprias pernas. Liz se manteve na linha e perdeu bastante peso, mais de 100 quilos após o procedimento. Mas voltar a andar e se manter de pé ainda é o maior desafio dela. Será que Liz vai conseguir? Não perca o desfecho dessa história de superação e coragem.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sexta-feira, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.