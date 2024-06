Quilos Mortais conta a história emocionante de Tracey, que além da obesidade lida com caso grave de linfedema

Alto contraste

A+

A-

Tracey lida com linfedema nas pernas além dos problemas com a obesidade (Divulgação/RECORD)

Em Quilos Mortais desta sexta-feira (14), o público vai se emocionar com a história de Tracey. Com um triste passado de violência e abusos na infância, ela chegou numa situação complicada em que só a comida fazia sentido na vida dela. Aos 45 anos de idade, Tracey se viu presa em um corpo de 274 quilos.

Além do sobrepeso, ela também tem que lidar com um caso grave de linfedema nas pernas, que não a deixava fazer nada. A cirurgia bariátrica virou a única esperança. Mas, para isso, Tracey precisa abandonar velhos hábitos e superar traumas antigos.

Ela passou em consulta com um especialista em linfedema que a deixou animada e já encarou a primeira cirurgia para remoção do problema com sucesso. É apenas o começo de um longo processo. Será que ela estará preparada para os próximos desafios? Para complicar ainda mais a situação, Tracey e o marido têm enfrentado problemas no relacionamento durante o tratamento.

A trajetória de Tracey não é fácil, mas ela já conseguiu perder mais de 70 quilos nos últimos meses, seguindo as orientações do médico. Como será que ela vai reagir ao pós-operatório? Não perca o desfecho dessa emocionante história.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sexta-feira na tela da RECORD, logo após A Grande Conquista, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.