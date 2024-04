Quilos Mortais conta a luta contra a obesidade de Tamy nesta sexta (1º)

Alto contraste

Público acompanha a luta de Tamy contra a obesidade Público acompanha a luta de Tamy contra a obesidade (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira (1º), o público acompanha mais uma história de superação na série Quilos Mortais. O episódio, exibido a partir das 23h, contará a trajetória de Tamy, que aos 45 anos, pesa 268 quilos.

A morte repentina do pai e a depressão profunda da mãe foram o ponto de partida para o descontrole alimentar da nova paciente do Dr. Now. O programa mostra como ter a comida como única amiga fez com que ela desenvolvesse uma compulsão extrema.

Tamy vive um sofrimento, decorrente do sobrepeso, que não dá trégua e, as dificuldades a acompanham do momento em que acorda até a hora de dormir. Ela está cansada e resolveu pedir ajuda, mas para conseguir ser aprovada no programa de emagrecimento do Dr. Now, terá que cortar essa relação de amizade que tem com a comida, custe o que custar. Será que ela vai conseguir passar por esse desafio?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, às 23h, na tela na RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, tem direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.