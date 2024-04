Quilos Mortais mostra a emocionante luta de mãe e filha contra a obesidade nesta sexta (22) Após passarem pela cirurgia, as duas precisam seguir firmes no processo de emagrecimento

Mãe e filha passam pela cirurgia bariátrica, mas a luta para o emagrecimento passa também pelo psicológico Mãe e filha passam pela cirurgia bariátrica, mas a luta para o emagrecimento passa também pelo psicológico (Divulgação/RECORD)

Em Quilos Mortais desta sexta-feira (22), a partir das 22h45, o público acompanha a história de Jennifer e Marissa, mãe e filha que lutam juntas contra a obesidade. Quando Marissa nasceu, Jennifer tinha apenas 16 anos e já sofria com a balança desde a infância.

Hoje, a mãe não consegue fazer nada sozinha e depende da ajuda da filha para tudo, por isso, sabe que precisa fazer algo urgente para acabar com esse estilo de vida. Elas conseguiram agendar uma consulta com o renomado Dr. Now e agora estão dispostas, juntas, a fazer o que for necessário para mudar de hábitos.

Ambas passaram pela cirurgia bariátrica, mas os desafios estão apenas começando. Como elas vão enfrentar os próximos dias? Para continuarem o processo de emagrecimento, mãe e filha vão precisar de ajuda, não só física como psicológica. Mas mexer com as emoções do passado não vai ser nada fácil.

As duas seguem firmes na batalha contra a obesidade e só a balança vai dizer a verdade. Depois de muita luta e superação, mãe e filha estão ansiosas para a última consulta. Após quase um ano, chegou a hora de saber, de fato, quanto elas conseguiram emagrecer. Como será o desfecho dessa emocionante história de família?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, às 22h45, na tela da RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.