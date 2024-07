Quilos Mortais mostra a história de amor e sofrimento de um casal que luta contra a obesidade extrema No programa desta sexta (19), Lee e Rena precisam superar traumas e passar pela cirurgia bariátrica para mudarem de vida Quilos Mortais|Do R7 19/07/2024 - 11h19 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conheça a história de Lee e Rena, que juntos, pesam quase 580 quilos Divulgação/RECORD

Nesta sexta (19), a série Quilos Mortais vai exibir a história de amor, dor e traumas de um casal que pesa quase 580kg. Lee está com 42 anos e soma 324 quilos, já sua esposa Rena tem 39 anos e atingiu 249 quilos.

O casal se conheceu em uma clínica de emagrecimento mas, como era proibido se relacionar lá dentro, abandonaram o tratamento e foram viver o romance fora do lugar. Casados há 11 anos, os hábitos alimentares de ambos pioraram com o tempo e eles foram engordando cada vez mais.

Abandono materno e um passado de abusos transformaram a vida desses namorados em uma verdadeira prisão. Eles vivem confinados dentro de casa, saem somente para o mercado, mas com muita dificuldade. Lee está com a saúde comprometida, quase não tem fôlego para se locomover entre os cômodos e precisa da ajuda de Rena que, mesmo usando um balão de oxigênio para respirar, auxilia o marido na medida que consegue.

Para o casal, chegou a hora de dar um basta, e a cirurgia bariátrica pode ser a única solução para continuarem vivos. Mas para que isso dê certo, eles precisarão, mais do que nunca, do apoio um do outro, com muita paciência e determinação. Será que a força do amor vai fazer com que eles mudem de vida?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sexta-feira, a partir das 22h45, na tela da RECORD, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.