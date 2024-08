Quilos Mortais mostra a história de Tamy, que luta contra a obesidade após chegar aos 268kg Nesta sexta (30), o público vai acompanhar a trajetória da mulher que tem compulsão alimentar extrema e terá que seguir o tratamento de Dr. Now para mudar de vida Quilos Mortais|Do R7 30/08/2024 - 11h45 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h45 ) ‌



Tamy desencadeou compulsão alimentar após passar por momentos difíceis com a morte de seu pai e depressão profunda da sua mãe Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (30), o público acompanha mais uma história de superação em Quilos Mortais. O episódio, exibido a partir das 22h45, contará a trajetória de Tamy, que aos 45 anos, pesa 268 quilos.

A morte repentina do pai e a depressão profunda da mãe foram o ponto de partida para o descontrole alimentar da nova paciente do Dr. Now. O programa mostra como ela desenvolveu uma compulsão extrema.

Por causa do sobrepeso, Tamy sofre desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Ela está cansada e resolveu pedir ajuda, mas para conseguir ser aprovada no programa de emagrecimento do Dr. Now, terá que cortar essa relação de amizade que tem com a comida, custe o que custar. Será que ela vai conseguir passar por esse desafio?

Quilos Mortais é exibido nas noites de sexta-feira, na tela da RECORD, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.