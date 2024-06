Quilos Mortais mostra o desfecho da história dos irmãos Assanti, que encaram uma batalha contra a obesidade

Alto contraste

Quilos Mortais conta a rotina dos irmãos Assanti, que juntos pesam, aproximadamente, 600 kg Divulgação/RECORD

Na semana passada, em Quilos Mortais, o público conheceu a rotina dos irmãos Assanti, que juntos pesam, aproximadamente, 600 kg. Nesta sexta (28), será exibido o desfecho da trajetória de ambos.

Steven, o irmão mais velho, enfrenta diversas dificuldades para aderir ao tratamento. O vício em comida e remédios e, sobretudo, o descontrole emocional, são as barreiras que ele enfrenta no processo de tentar emagrecer. O comportamento de Steven fica cada vez pior, e ele não consegue eliminar 18 kg para continuar no programa do Dr. Now.

Já Justin, o irmão mais novo, só quer focar em seu trabalho e se recusa a iniciar o programa.

Dr. Now dará uma última chance para Steven continuar o tratamento, e agora o rapaz só voltará a se consultar com o médico se perder peso. A cirurgia bariátrica é uma de suas últimas esperanças para seguir vivendo.

Qual será o destino desses dois irmãos? O final dessa história, que exige coragem e muita determinação, promete emocionar.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras, às 22h45, na tela da RECORD. Apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.