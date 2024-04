Após discussão com o Dr. Now, paciente abandona tratamento e deixa de participar das filmagens Schenee foi flagrada diversas vezes no hospital descumprindo o combinado para emagrecimento

A paciente Schenee, após discutir com o Dr. Now depois de ser flagrada diversas vezes descumprindo o combinado do programa de emagrecimento, decidiu parar de comparecer ao consultório. Além disso, ela bloqueou o telefone do cirurgião bariátrico e ficou incomunicável. Sem outra opção, Dr. Now opta por removê-la do programa e das filmagens.