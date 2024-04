Dr. Now perde a paciência com Schenee após ela ser flagrada comendo fast food no hospital Além de não perder peso conforme prometido, Schenee e o filho ainda tentaram mentir para contornar a situação

Quilos Mortais| 06/04/2024 - 00h37 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share