Jennifer e Marissa conseguem bons resultados na pesagem final e planejam futuro saudável Progresso da mãe e da filha animou o Dr. Now

Depois de muitas batalhas, de altos e baixos e de suor e lágrimas, Jennifer e Marissa, mãe e filha que travaram uma árdua batalha contra a obesidade, chegaram à pesagem final com um resultado que satisfez o Dr. Now. Agora, elas planejam um futuro ainda mais saudável, sem desistir do que conquistaram até agora.