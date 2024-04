Mãe e filha decidem mudar de hábitos e lutar contra a obesidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Jennifer e Marissa, mãe e filha, travam juntas uma luta contra a obesidade. Quando Marissa nasceu, Jennifer tinha apenas 16 anos e já sofria com a balança desde a infância. Hoje, a mãe não consegue fazer nada sozinha e depende da ajuda da filha para tudo, por isso, sabe que precisa fazer algo urgente para acabar com esse estilo de vida. Elas conseguiram agendar uma consulta com o renomado Dr. Now e agora estão dispostas, juntas, a fazer o que for necessário para mudar de hábitos.